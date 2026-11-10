Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yúnus Ayah 100
Yúnus
100
10:100
وما كان لنفس ان تومن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ١٠٠
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠
وَمَا
ﱨ
كَانَ
ﱩ
لِنَفۡسٍ
ﱪ
أَن
ﱫ
تُؤۡمِنَ
ﱬ
إِلَّا
ﱭ
بِإِذۡنِ
ﱮ
ٱللَّهِۚ
ﱯﱰ
وَيَجۡعَلُ
ﱱ
ٱلرِّجۡسَ
ﱲ
عَلَى
ﱳ
ٱلَّذِينَ
ﱴ
لَا
ﱵ
يَعۡقِلُونَ
ﱶ
١٠٠
ﱷ
Nadie podrá creer a menos que Dios se lo permita, y Él dejará en el extravío a quienes no usen su razonamiento.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.