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Tafsir: Tá-Há 20:99
Tá-Há
99
20:99
كذالك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا ٩٩
كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ ءَاتَيْنَـٰكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًۭا ٩٩
كَذَٰلِكَ
ﱁ
نَقُصُّ
ﱂ
عَلَيۡكَ
ﱃ
مِنۡ
ﱄ
أَنۢبَآءِ
ﱅ
مَا
ﱆ
قَدۡ
ﱇ
سَبَقَۚ
ﱈﱉ
وَقَدۡ
ﱊ
ءَاتَيۡنَٰكَ
ﱋ
مِن
ﱌ
لَّدُنَّا
ﱍ
ذِكۡرٗا
ﱎ
٩٩
ﱏ
Así es como te he revelado [¡Oh, Mujámmad!] las historias de quienes te precedieron[1], porque te he concedido el Mensaje[2].
1
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق )
من الأمور ،
( وقد آتيناك من لدنا ذكرا )
يعني القرآن .