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Tafsir: Tá-Há 20:99
Tá-Há
99
20:99
كذالك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا ٩٩
كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ ءَاتَيْنَـٰكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًۭا ٩٩
كَذَٰلِكَ
ﱁ
نَقُصُّ
ﱂ
عَلَيۡكَ
ﱃ
مِنۡ
ﱄ
أَنۢبَآءِ
ﱅ
مَا
ﱆ
قَدۡ
ﱇ
سَبَقَۚ
ﱈﱉ
وَقَدۡ
ﱊ
ءَاتَيۡنَٰكَ
ﱋ
مِن
ﱌ
لَّدُنَّا
ﱍ
ذِكۡرٗا
ﱎ
٩٩
ﱏ
Así es como te he revelado [¡Oh, Mujámmad!] las historias de quienes te precedieron[1], porque te he concedido el Mensaje[2].
1
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العربية
Al-Qurtubi
قوله تعالى : كذلك الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف . أي كما قصصنا عليك خبر موسى كذلك نقص عليك قصصا كذلك من أخبار ما قد سبق ؛ ليكون تسلية لك ، وليدل على صدقك . وقد آتيناك من لدنا ذكرا يعني القرآن . وسمي القرآن ذكرا ؛ لما فيه من الذكر كما سمي الرسول ذكرا ؛ الذكر كان ينزل عليه . وقيل : أتيناك من لدنا ذكرا أي شرفا ، كما قال تعالى : وإنه لذكر لك أي شرف وتنويه باسمك .