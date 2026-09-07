Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Tá-Há 20:98
Tá-Há
98
20:98
انما الاهكم الله الذي لا الاه الا هو وسع كل شيء علما ٩٨
إِنَّمَآ إِلَـٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًۭا ٩٨
إِنَّمَآ
ﳏ
إِلَٰهُكُمُ
ﳐ
ٱللَّهُ
ﳑ
ٱلَّذِي
ﳒ
لَآ
ﳓ
إِلَٰهَ
ﳔ
إِلَّا
ﳕ
هُوَۚ
ﳖﳗ
وَسِعَ
ﳘ
كُلَّ
ﳙ
شَيۡءٍ
ﳚ
عِلۡمٗا
ﳛ
٩٨
ﳜ
Tu única divinidad es Dios. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Él, y todo lo abarca con Su conocimiento”.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
] به دڵنیایى تهنها پهرستراوی حهقی ئێوه الله یه كه هیچ پهرستراوێك بهحهق نیه شایهنی پهرستن بێت جگه له زاتی پیرۆزی الله نهبێ ئهمه خواو پهروهردگارو پهرستراوی ئێوهیه نهك ئهم گوێلكه [
وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (٩٨)
] كه زانست و زانیاری خوای گهوره زۆر فراوانهو ههموو شتێكی گرتۆتهوه.