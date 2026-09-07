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Tafsir: Tá-Há 20:97
Tá-Há
97
20:97
قال فاذهب فان لك في الحياة ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الاهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا ٩٧
قَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِى ٱلْحَيَوٰةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًۭا لَّن تُخْلَفَهُۥ ۖ وَٱنظُرْ إِلَىٰٓ إِلَـٰهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًۭا ۖ لَّنُحَرِّقَنَّهُۥ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُۥ فِى ٱلْيَمِّ نَسْفًا ٩٧
قَالَ
ﲯ
فَٱذۡهَبۡ
ﲰ
فَإِنَّ
ﲱ
لَكَ
ﲲ
فِي
ﲳ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﲴ
أَن
ﲵ
تَقُولَ
ﲶ
لَا
ﲷ
مِسَاسَۖ
ﲸﲹ
وَإِنَّ
ﲺ
لَكَ
ﲻ
مَوۡعِدٗا
ﲼ
لَّن
ﲽ
تُخۡلَفَهُۥۖ
ﲾﲿ
وَٱنظُرۡ
ﳀ
إِلَىٰٓ
ﳁ
إِلَٰهِكَ
ﳂ
ٱلَّذِي
ﳃ
ظَلۡتَ
ﳄ
عَلَيۡهِ
ﳅ
عَاكِفٗاۖ
ﳆﳇ
لَّنُحَرِّقَنَّهُۥ
ﳈ
ثُمَّ
ﳉ
لَنَنسِفَنَّهُۥ
ﳊ
فِي
ﳋ
ٱلۡيَمِّ
ﳌ
نَسۡفًا
ﳍ
٩٧
ﳎ
Dijo [Moisés]: “Aléjate de nosotros; tu castigo en esta vida será que digas: ‘No se me acerquen’ [y vivirás solo], pero te aguarda una cita ineludible [el Día del Juicio]. Observa [lo que haremos con] lo que consideraste tu divinidad, y a lo cual has adorado: Lo quemaremos y esparciremos sus restos en el mar.
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