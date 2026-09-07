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Tafsir: Tá-Há 20:96
Tá-Há
96
20:96
قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذالك سولت لي نفسي ٩٦
قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا۟ بِهِۦ فَقَبَضْتُ قَبْضَةًۭ مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى ٩٦
قَالَ
ﲞ
بَصُرۡتُ
ﲟ
بِمَا
ﲠ
لَمۡ
ﲡ
يَبۡصُرُواْ
ﲢ
بِهِۦ
ﲣ
فَقَبَضۡتُ
ﲤ
قَبۡضَةٗ
ﲥ
مِّنۡ
ﲦ
أَثَرِ
ﲧ
ٱلرَّسُولِ
ﲨ
فَنَبَذۡتُهَا
ﲩ
وَكَذَٰلِكَ
ﲪ
سَوَّلَتۡ
ﲫ
لِي
ﲬ
نَفۡسِي
ﲭ
٩٦
ﲮ
Dijo: “Vi algo que ellos no pudieron ver. Entonces tomé un puñado de tierra de las huellas que dejó el mensajero[1] y lo arrojé [sobre las joyas cuando se fundían]. Así me lo sugirió mi alma”.
1
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العربية
Al-Sa'di
По мнению толкователей Корана, самаритянин увидел Джибрила, который в тот момент находился верхом на лошади. Это произошло тогда, когда сыны Исраила вышли на берег, а Фараон и его воины начали тонуть. Самаритянин схватил горсть земли, на которой остался след от копыт лошади, и бросил ее в огонь при изваянии тельца.