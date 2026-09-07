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Tafsir: Tá-Há 20:95
Tá-Há
95
20:95
قال فما خطبك يا سامري ٩٥
قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَـٰسَـٰمِرِىُّ ٩٥
قَالَ
ﲙ
فَمَا
ﲚ
خَطۡبُكَ
ﲛ
يَٰسَٰمِرِيُّ
ﲜ
٩٥
ﲝ
Dijo [Moisés]: “Y tú Samaritano, ¿qué has hecho?”
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وقد حكى - سبحانه - ذلك فى قوله - تعالى - : ( قَالَ فَمَا خَطْبُكَ ياسامري . . . ) .أى : قال موسى - عليه السلام - للسامرى : ( مَا خَطْبُكَ ) أى : ما شأنك ، وما الأمر العظيم الذى جعلك تفعل ما فعلت؟ مصدر خطب يخطب - كقعد يقعد - ومنه قولهم : هذا خطب يسير أو جلل ، وجمعه خطوب . وخصه بعضهم بما له خطر من الأمور ، وأصله : الأمر العظيم الذى يكثر فيه التخاطب والتشاور ، ويخطب الخطيب الناس من أجله .