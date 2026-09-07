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Tafsir: Tá-Há 20:95
Tá-Há
95
20:95
قال فما خطبك يا سامري ٩٥
قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَـٰسَـٰمِرِىُّ ٩٥
قَالَ
ﲙ
فَمَا
ﲚ
خَطۡبُكَ
ﲛ
يَٰسَٰمِرِيُّ
ﲜ
٩٥
ﲝ
Dijo [Moisés]: “Y tú Samaritano, ¿qué has hecho?”
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
ما شأنك يا سامري، حيث فعلت ما فعلت؟،