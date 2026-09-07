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Tafsir: Tá-Há 20:93
Tá-Há
93
20:93
الا تتبعن افعصيت امري ٩٣
أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ٩٣
أَلَّا
ﱿ
تَتَّبِعَنِۖ
ﲀﲁ
أَفَعَصَيۡتَ
ﲂ
أَمۡرِي
ﲃ
٩٣
ﲄ
buscarme [para informarme lo sucedido]? ¿Es que desobedeciste mi orden [de velar por ellos]?”
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[
أَلَّا تَتَّبِعَنِ
] بۆچی شوێنى من نهكهوتیت و خێرا پێت نهوتم؟ [
أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (٩٣)
] ئایا تۆ سهرپێچی فهرمانی منت كرد وه لای ئهمان مایتهوه كه گوێلك ئهپهرستن.