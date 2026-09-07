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Tafsir: Tá-Há 20:93
Tá-Há
93
20:93
الا تتبعن افعصيت امري ٩٣
أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ٩٣
أَلَّا
ﱿ
تَتَّبِعَنِۖ
ﲀﲁ
أَفَعَصَيۡتَ
ﲂ
أَمۡرِي
ﲃ
٩٣
ﲄ
buscarme [para informarme lo sucedido]? ¿Es que desobedeciste mi orden [de velar por ellos]?”
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
usinifuate ukawa na mimi na ukawaacha? Je, umeasi amri yangu niliyokuamrisha kwayo ya kushika mahali pangu na kutengeneza baada ya mimi kuondoka?