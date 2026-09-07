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Tafsir: Tá-Há 20:92
Tá-Há
92
20:92
قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا ٩٢
قَالَ يَـٰهَـٰرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوٓا۟ ٩٢
قَالَ
ﱷ
يَٰهَٰرُونُ
ﱸ
مَا
ﱹ
مَنَعَكَ
ﱺ
إِذۡ
ﱻ
رَأَيۡتَهُمۡ
ﱼ
ضَلُّوٓاْ
ﱽ
٩٢
ﱾ
Dijo [Moisés]: “¡Oh, Aarón! ¿Qué te impidió, cuando viste que se desviaban,
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 20:91 hasta 20:92
Когда же Муса вернулся к своему народу, он стал упрекать и бранить своего брата.