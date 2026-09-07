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Tafsir: Tá-Há 20:90
Tá-Há
90
20:90
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمان فاتبعوني واطيعوا امري ٩٠
وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَـٰرُونُ مِن قَبْلُ يَـٰقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَـٰنُ فَٱتَّبِعُونِى وَأَطِيعُوٓا۟ أَمْرِى ٩٠
وَلَقَدۡ
ﱛ
قَالَ
ﱜ
لَهُمۡ
ﱝ
هَٰرُونُ
ﱞ
مِن
ﱟ
قَبۡلُ
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يَٰقَوۡمِ
ﱡ
إِنَّمَا
ﱢ
فُتِنتُم
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بِهِۦۖ
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وَإِنَّ
ﱦ
رَبَّكُمُ
ﱧ
ٱلرَّحۡمَٰنُ
ﱨ
فَٱتَّبِعُونِي
ﱩ
وَأَطِيعُوٓاْ
ﱪ
أَمۡرِي
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٩٠
ﱬ
Pero antes [que regresara Moisés] Aarón les había advertido: “¡Oh, pueblo mío! Se los está poniendo a prueba con eso. Su verdadero Señor es el Compasivo, síganme y obedezcan mis órdenes”[1].
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Al-Qurtubi
قوله تعالى : ولقد قال لهم هارون من قبل أي من قبل أن يأتي موسى ويرجع إليهم يا قوم إنما فتنتم أي ابتليتم وأضللتم به ؛ أي بالعجل . وإن ربكم الرحمن لا العجل . فاتبعوني في عبادته . وأطيعوا أمري لا أمر السامري . أو فاتبعوني في مسيري إلى موسى ودعوا العجل .