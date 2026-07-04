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20:89
افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ٨٩
أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًۭا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّۭا وَلَا نَفْعًۭا ٨٩

٨٩

¿Acaso no vieron que no podía hablarles, y no podía dañarlos ni beneficiarlos?
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Lecciones
Reflexiones.