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20:85
قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري ٨٥
قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنۢ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِىُّ ٨٥

٨٥

Dijo [Dios]: “He puesto a prueba a tu pueblo después que los dejaste, y el samaritano[1] los extravió”. 1
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