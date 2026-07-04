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20:84
قال هم اولاء على اثري وعجلت اليك رب لترضى ٨٤
قَالَ هُمْ أُو۟لَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ٨٤

٨٤

Dijo: “Ellos vienen detrás mío; solo me adelanté para complacerte, ¡Señor mío!”
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