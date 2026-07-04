Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
20:83
۞ وما اعجلك عن قومك يا موسى ٨٣
۞ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـٰمُوسَىٰ ٨٣

٨٣

[Cuando Moisés se presentó a la cita, Dios le dijo:] “¡Oh, Moisés! ¿Qué te ha urgido a presentarte dejando atrás a tu pueblo[1]?” 1
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.