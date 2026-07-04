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Tá-Há
74
20:74
انه من يات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ٧٤
إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْرِمًۭا فَإِنَّ لَهُۥ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ٧٤
إِنَّهُۥ
مَن
يَأۡتِ
رَبَّهُۥ
مُجۡرِمٗا
فَإِنَّ
لَهُۥ
جَهَنَّمَ
لَا
يَمُوتُ
فِيهَا
وَلَا
يَحۡيَىٰ
٧٤
Quien se presente ante su Señor siendo culpable[1] tendrá el Infierno como castigo, en el que no podrá morir [para librarse del tormento] ni vivir [sin padecerlo].
1
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا
] به دڵنیایى ههر كهسێك بگات به خوای گهوره به تاوانهوه [
فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (٧٤)
] ئهوه ئهچێته ئاگری دۆزهخهوه كه لهوێ نه مردن ههیه كه بمرێت و ڕزگاری بێت، نه ژیانیش ههیه كه ژیانێكی خۆش بێت بهڵكو زیندووهو ههمووی سزایه.