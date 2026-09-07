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Tafsir: Tá-Há 20:70
Tá-Há
70
20:70
فالقي السحرة سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى ٧٠
فَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًۭا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ٧٠
فَأُلۡقِيَ
ﱻ
ٱلسَّحَرَةُ
ﱼ
سُجَّدٗا
ﱽ
قَالُوٓاْ
ﱾ
ءَامَنَّا
ﱿ
بِرَبِّ
ﲀ
هَٰرُونَ
ﲁ
وَمُوسَىٰ
ﲂ
٧٠
ﲃ
Los hechiceros [al percibir que el milagro que acompañaba a Moisés no era magia] se postraron y exclamaron: “Creemos en el Señor de Aarón y Moisés”.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hapo Mūsā aliirusha fimbo yake, ikavimeza walivyovifanya, haki ikajitokeza na hoja ikasimama juu yao. Hapo wachawi walijitupa chini wakiwa katika hali ya kusujudu na wakasema, «Tumemuamini Mola wa Hārūn na Mūsā. Lau huu ulikuwa ni uchawi hatungalishindwa.»