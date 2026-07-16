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Tá-Há
69
20:69
والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى ٦٩
وَأَلْقِ مَا فِى يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوٓا۟ ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا۟ كَيْدُ سَـٰحِرٍۢ ۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ٦٩
وَأَلۡقِ
مَا
فِي
يَمِينِكَ
تَلۡقَفۡ
مَا
صَنَعُوٓاْۖ
إِنَّمَا
صَنَعُواْ
كَيۡدُ
سَٰحِرٖۖ
وَلَا
يُفۡلِحُ
ٱلسَّاحِرُ
حَيۡثُ
أَتَىٰ
٦٩
Arroja lo que tienes en tu diestra, que anulará lo que ellos hicieron, pues solo se trata de una hechicería, y los hechiceros jamás han de triunfar”.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ
] ئهوهی له دهستت دایه كه گۆچانهكهیه ههڵی بده [
تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا
] ههموو مارو ههژدیهاكانی ئهوان قوت ئهدات كه خۆی له حهقیقهتدا گۆچان و حهبله بهڵام له پێش چاوی خهڵك بووه به مارو ههژدیها ئهگهر نا نهبووهو حهقیقهتی نیه [
إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ
] ئهوهی ئهوان كردوویانه تهنها فڕوفێڵێكی ساحیرهو سیحرو جادووه هیچ شتێكی تر نیه تهنها خهیاڵه له پێش چاوی خهڵكى وایان كردووه [
وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (٦٩)
] وه ساحیریش ههرگیز سهرفراز نابێ بهو سیحرهی كه ئهیكات.