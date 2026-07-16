Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tá-Há
68
20:68
قلنا لا تخف انك انت الاعلى ٦٨
قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ٦٨
قُلۡنَا
لَا
تَخَفۡ
إِنَّكَ
أَنتَ
ٱلۡأَعۡلَىٰ
٦٨
pero le dije: “No tengas temor, porque tú serás el vencedor.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
{ قُلْنَا }
له تثبيتا وتطمينا:
{ لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى }
عليهم،
أي:
ستعلو عليهم وتقهرهم، ويذلوا لك ويخضعوا.