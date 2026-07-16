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20:68
قلنا لا تخف انك انت الاعلى ٦٨
قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ٦٨

٦٨

pero le dije: “No tengas temor, porque tú serás el vencedor.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.