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Tá-Há
65
20:65
قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى ٦٥
قَالُوا۟ يَـٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ٦٥
قَالُواْ
يَٰمُوسَىٰٓ
إِمَّآ
أَن
تُلۡقِيَ
وَإِمَّآ
أَن
نَّكُونَ
أَوَّلَ
مَنۡ
أَلۡقَىٰ
٦٥
Dijeron: “¡Oh, Moisés! ¿Arrojas tú o lo hacemos nosotros primero?”
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العربية
Tafsir Muyassar
قال السحرة:
يا موسى إما أن تلقي عصاك أولا وإما أن نبدأ نحن فنلقي ما معنا.