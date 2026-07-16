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20:65
قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى ٦٥
قَالُوا۟ يَـٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ٦٥

٦٥

Dijeron: “¡Oh, Moisés! ¿Arrojas tú o lo hacemos nosotros primero?”
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