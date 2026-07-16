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Tá-Há
61
20:61
قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى ٦١
قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًۭا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍۢ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ٦١
قَالَ
لَهُم
مُّوسَىٰ
وَيۡلَكُمۡ
لَا
تَفۡتَرُواْ
عَلَى
ٱللَّهِ
كَذِبٗا
فَيُسۡحِتَكُم
بِعَذَابٖۖ
وَقَدۡ
خَابَ
مَنِ
ٱفۡتَرَىٰ
٦١
Moisés les dijo [a los hechiceros]: “¡Ay de ustedes! No inventen mentiras contra Dios[1], pues los aniquilará con Su castigo: Los que inventan mentiras acerca de Dios serán los perdedores”.
1
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Al-Sa'di
Не отстаивайте ложь, которую вы исповедуете. Не пытайтесь доказать правдивость колдовства и одолеть истину. Не возводите навет на Аллаха, а не то Он покарает вас мучительным наказанием. Ваши устремления и измышления не принесут вам никакой пользы, и вам никогда не добиться победы, которую вы так сильно желаете. Вы не сможете занять место в окружении Фараона и не сумеете спастись от лютой кары.