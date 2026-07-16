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20:61
قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى ٦١
قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًۭا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍۢ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ٦١

٦١

Moisés les dijo [a los hechiceros]: “¡Ay de ustedes! No inventen mentiras contra Dios[1], pues los aniquilará con Su castigo: Los que inventan mentiras acerca de Dios serán los perdedores”. 1
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