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20:57
قال اجيتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى ٥٧
قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـٰمُوسَىٰ ٥٧

٥٧

Dijo [el Faraón]: “¡Oh, Moisés! ¿Acaso viniste a expulsarnos de nuestra tierra con tu hechicería?
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