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Tafsir: Tá-Há 20:51
Tá-Há
51
20:51
قال فما بال القرون الاولى ٥١
قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ٥١
قَالَ
ﳧ
فَمَا
ﳨ
بَالُ
ﳩ
ٱلۡقُرُونِ
ﳪ
ٱلۡأُولَىٰ
ﳫ
٥١
ﳬ
Entonces, preguntó [el Faraón]: “¿Cuál fue el destino de las generaciones anteriores?”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.