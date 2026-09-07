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Tafsir: Tá-Há 20:49
Tá-Há
49
20:49
قال فمن ربكما يا موسى ٤٩
قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَـٰمُوسَىٰ ٤٩
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فَمَن
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رَّبُّكُمَا
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يَٰمُوسَىٰ
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٤٩
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Dijo [el Faraón]: “Respóndeme, ¡Oh, Moisés! ¿Y quién es su Señor?”
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Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا یَـٰمُوسَىٰ ٤٩﴾ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْأَصْل وَلِإِدْلَالِهِ عَلَيْهِ بِالتَّرْبِيَةِ