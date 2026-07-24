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Traducción
20:41
واصطنعتك لنفسي ٤١
وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ٤١
وَٱصۡطَنَعۡتُكَ
لِنَفۡسِي
٤١
Te he elegido [para que seas Mi Mensajero].
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
20:41
واصطنعتك لنفسي ٤١
وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ٤١
وَٱصۡطَنَعۡتُكَ
لِنَفۡسِي
٤١
Te he elegido [para que seas Mi Mensajero].
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Reflexiones.