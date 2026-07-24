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20:38
اذ اوحينا الى امك ما يوحى ٣٨
إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰٓ ٣٨

٣٨

cuando le inspiré a tu madre:
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.