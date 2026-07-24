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20:37
ولقد مننا عليك مرة اخرى ٣٧
وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰٓ ٣٧

٣٧

Ya te había agraciado anteriormente,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.