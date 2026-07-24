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20:35
انك كنت بنا بصيرا ٣٥
إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًۭا ٣٥
إِنَّكَ
كُنتَ
بِنَا
بَصِيرٗا
٣٥
Tú bien ves que necesitamos de Ti”.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
20:35
انك كنت بنا بصيرا ٣٥
إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًۭا ٣٥
إِنَّكَ
كُنتَ
بِنَا
بَصِيرٗا
٣٥
Tú bien ves que necesitamos de Ti”.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.