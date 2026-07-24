Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
20:35
انك كنت بنا بصيرا ٣٥
إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًۭا ٣٥

٣٥

Tú bien ves que necesitamos de Ti”.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.