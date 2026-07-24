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20:31
اشدد به ازري ٣١
ٱشْدُدْ بِهِۦٓ أَزْرِى ٣١
ٱشۡدُدۡ
بِهِۦٓ
أَزۡرِي
٣١
para que con él me sienta fortalecido,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
20:31
اشدد به ازري ٣١
ٱشْدُدْ بِهِۦٓ أَزْرِى ٣١
ٱشۡدُدۡ
بِهِۦٓ
أَزۡرِي
٣١
para que con él me sienta fortalecido,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.