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20:29
واجعل لي وزيرا من اهلي ٢٩
وَٱجْعَل لِّى وَزِيرًۭا مِّنْ أَهْلِى ٢٩

٢٩

[¡Señor!] Designa a alguien de mi familia para que me ayude[1] 1
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.