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20:29
واجعل لي وزيرا من اهلي ٢٩
وَٱجْعَل لِّى وَزِيرًۭا مِّنْ أَهْلِى ٢٩
وَٱجۡعَل
لِّي
وَزِيرٗا
مِّنۡ
أَهۡلِي
٢٩
[¡Señor!] Designa a alguien de mi familia para que me ayude[1]
1
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
20:29
واجعل لي وزيرا من اهلي ٢٩
وَٱجْعَل لِّى وَزِيرًۭا مِّنْ أَهْلِى ٢٩
وَٱجۡعَل
لِّي
وَزِيرٗا
مِّنۡ
أَهۡلِي
٢٩
[¡Señor!] Designa a alguien de mi familia para que me ayude[1]
1
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.