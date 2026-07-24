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20:27
واحلل عقدة من لساني ٢٧
وَٱحْلُلْ عُقْدَةًۭ مِّن لِّسَانِى ٢٧

٢٧

suelta el nudo que hay en mi lengua[1] 1
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.