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20:25
قال رب اشرح لي صدري ٢٥
قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى ٢٥
قَالَ
رَبِّ
ٱشۡرَحۡ
لِي
صَدۡرِي
٢٥
Dijo [Moisés]: “¡Señor mío! Abre mi corazón [y dame valor],
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
20:25
قال رب اشرح لي صدري ٢٥
قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى ٢٥
قَالَ
رَبِّ
ٱشۡرَحۡ
لِي
صَدۡرِي
٢٥
Dijo [Moisés]: “¡Señor mío! Abre mi corazón [y dame valor],
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.