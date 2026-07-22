Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
20:24
اذهب الى فرعون انه طغى ٢٤
ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ٢٤

٢٤

Ve ante el Faraón, pues se ha extralimitado”.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.