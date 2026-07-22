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20:23
لنريك من اياتنا الكبرى ٢٣
لِنُرِيَكَ مِنْ ءَايَـٰتِنَا ٱلْكُبْرَى ٢٣

٢٣

Te he mostrado algunos de Mis mayores milagros.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.