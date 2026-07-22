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20:21
قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى ٢١
قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۖ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ٢١

٢١

Dijo [Dios]: “Recógela y no temas, pues la volveré a su forma original.
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