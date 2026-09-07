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Tafsir: Tá-Há 20:135
Tá-Há
135
20:135
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى ١٣٥
قُلْ كُلٌّۭ مُّتَرَبِّصٌۭ فَتَرَبَّصُوا۟ ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَـٰبُ ٱلصِّرَٰطِ ٱلسَّوِىِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ١٣٥
قُلۡ
ﳓ
كُلّٞ
ﳔ
مُّتَرَبِّصٞ
ﳕ
فَتَرَبَّصُواْۖ
ﳖﳗ
فَسَتَعۡلَمُونَ
ﳘ
مَنۡ
ﳙ
أَصۡحَٰبُ
ﳚ
ٱلصِّرَٰطِ
ﳛ
ٱلسَّوِيِّ
ﳜ
وَمَنِ
ﳝ
ٱهۡتَدَىٰ
ﳞ
١٣٥
ﳟ
Diles [¡Oh, Mujámmad!]: “Todos esperan [saber qué ocurrirá]; sigan esperando, que ya sabrán quiénes están en el camino recto y siguen la guía”.
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Tafsir Muyassar
قل - أيها الرسول -
لهؤلاء المشركين بالله:
كل منا ومنكم منتظر دوائر الزمان، ولمن يكون النصر والفلاح، فانتظروا،
فستعلمون:
مَن أهل الطريق المستقيم، ومَن المهتدي للحق منا ومنكم؟