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Tafsir: Tá-Há 20:134
Tá-Há
134
20:134
ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى ١٣٤
وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكْنَـٰهُم بِعَذَابٍۢ مِّن قَبْلِهِۦ لَقَالُوا۟ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًۭا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ١٣٤
وَلَوۡ
ﲿ
أَنَّآ
ﳀ
أَهۡلَكۡنَٰهُم
ﳁ
بِعَذَابٖ
ﳂ
مِّن
ﳃ
قَبۡلِهِۦ
ﳄ
لَقَالُواْ
ﳅ
رَبَّنَا
ﳆ
لَوۡلَآ
ﳇ
أَرۡسَلۡتَ
ﳈ
إِلَيۡنَا
ﳉ
رَسُولٗا
ﳊ
فَنَتَّبِعَ
ﳋ
ءَايَٰتِكَ
ﳌ
مِن
ﳍ
قَبۡلِ
ﳎ
أَن
ﳏ
نَّذِلَّ
ﳐ
وَنَخۡزَىٰ
ﳑ
١٣٤
ﳒ
Y si hubiera decretado destruirlos con un castigo antes de la llegada de Mi Mensajero, habrían dicho: “¡Señor nuestro! Si nos hubieras enviado un Mensajero habríamos seguido Tu Mensaje antes de ser humillados [con el castigo] y desdichados para siempre”.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ
] ئهگهر پێش ناردنی پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- كافرانی مهككهمان لهناو ببردایه به سزایهك لهلایهن خۆمانهوه [
لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى (١٣٤)
] ئهوا ئهو كاته ئهیانووت ئهی پهروهردگار ئهوه تۆ بۆ پێغهمبهرێكت بۆ نهناردین تا شوێن ئایهتهكانی بكهوین پێش ئهوهی كه زهلیلمان بكهی به سزادان له دونیادا، وه سهرشۆڕمان بكهی له ڕۆژی قیامهت به چوونه ناو ئاگری دۆزهخ.