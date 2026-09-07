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Tafsir: Tá-Há 20:133
Tá-Há
133
20:133
وقالوا لولا ياتينا باية من ربه اولم تاتهم بينة ما في الصحف الاولى ١٣٣
وَقَالُوا۟ لَوْلَا يَأْتِينَا بِـَٔايَةٍۢ مِّن رَّبِّهِۦٓ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ١٣٣
وَقَالُواْ
ﲰ
لَوۡلَا
ﲱ
يَأۡتِينَا
ﲲ
بِـَٔايَةٖ
ﲳ
مِّن
ﲴ
رَّبِّهِۦٓۚ
ﲵﲶ
أَوَلَمۡ
ﲷ
تَأۡتِهِم
ﲸ
بَيِّنَةُ
ﲹ
مَا
ﲺ
فِي
ﲻ
ٱلصُّحُفِ
ﲼ
ٱلۡأُولَىٰ
ﲽ
١٣٣
ﲾ
[Los que rechazan el Mensaje] dicen: “¿Por qué no nos muestra un milagro de su Señor [que compruebe su profecía]?” Pero si ya les han llegado pruebas evidentes en los primeros Libros revelados[1].
1
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Reflexiones.
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Hadith
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ
] كافران ئهیانووت ئهوه بۆچی موعجیزهیهكمان بۆ ناهێنێ له لایهن پهروهردگارێوه لهسهر راستێتى پێغهمبهرایهتیهكهى [
أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى (١٣٣)
] ئایا بهڵگهی بۆ نههێناون ئهوهی له كتێبهكانی پێشتردا له تهورات و ئینجیل و زهبورو سهرجهم كتێبهكانی تر كه بۆ پێغهمبهرانی تر دابهزیوه كه لهوێشدا به ڕاشكاوی باسی پێغهمبهرایهتی پێغهمبهرى خوا -
صلی الله علیه وسلم
- كراوه.