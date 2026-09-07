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Tafsir: Tá-Há 20:133
Tá-Há
133
20:133
وقالوا لولا ياتينا باية من ربه اولم تاتهم بينة ما في الصحف الاولى ١٣٣
وَقَالُوا۟ لَوْلَا يَأْتِينَا بِـَٔايَةٍۢ مِّن رَّبِّهِۦٓ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ١٣٣
وَقَالُواْ
ﲰ
لَوۡلَا
ﲱ
يَأۡتِينَا
ﲲ
بِـَٔايَةٖ
ﲳ
مِّن
ﲴ
رَّبِّهِۦٓۚ
ﲵﲶ
أَوَلَمۡ
ﲷ
تَأۡتِهِم
ﲸ
بَيِّنَةُ
ﲹ
مَا
ﲺ
فِي
ﲻ
ٱلصُّحُفِ
ﲼ
ٱلۡأُولَىٰ
ﲽ
١٣٣
ﲾ
[Los que rechazan el Mensaje] dicen: “¿Por qué no nos muestra un milagro de su Señor [que compruebe su profecía]?” Pero si ya les han llegado pruebas evidentes en los primeros Libros revelados[1].
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na walisema wenye kukukanusha, ewe Mtume, «Basi si utuletee alama itokayo kwa Mola wako yenye kuonesha ukweli wako?» Kwani hikuwajia hii Qur’ani yenye kuisadukisha haki iliyomo kwenye Vitabu vilivyopita?»