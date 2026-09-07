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Tafsir: Tá-Há 20:132
Tá-Há
132
20:132
وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ١٣٢
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًۭا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ١٣٢
وَأۡمُرۡ
ﲠ
أَهۡلَكَ
ﲡ
بِٱلصَّلَوٰةِ
ﲢ
وَٱصۡطَبِرۡ
ﲣ
عَلَيۡهَاۖ
ﲤﲥ
لَا
ﲦ
نَسۡـَٔلُكَ
ﲧ
رِزۡقٗاۖ
ﲨﲩ
نَّحۡنُ
ﲪ
نَرۡزُقُكَۗ
ﲫﲬ
وَٱلۡعَٰقِبَةُ
ﲭ
لِلتَّقۡوَىٰ
ﲮ
١٣٢
ﲯ
Ordena a tu familia practicar la oración prescrita y sé constante en su cumplimiento. Que el trabajo en búsqueda del sustento no te haga descuidar el cumplimiento de lo que Dios ha prescrito, porque soy Yo quien los sustento. La bienaventuranza es para los piadosos.
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العربية
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[
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ
] وه تۆ فهرمان به كهسوكارت یان به ئوممهتهكهت بكه به نوێژ كردن [
وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا
] وه ئارام بگره لهسهر نوێژ كردنهكهت [
لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
] ئێمه داوای ڕزق و ڕۆزی له تۆ ناكهین بهڵكو ئێمه ڕزق و ڕۆزی تۆ ئهدهین، (خواى گهوره له فهرموودهى قودسیدا دهفهرمێت: ئهى ئادهمیزاد خۆت بۆ پهرستنى من یهكلا بكهوه دڵت پڕ دهوڵهمهندى دهكهم و ههژاریت ناهێڵم، ئهگهر وانهكهیت دڵت پڕ سهرقاڵى دونیا دهكهم و ههژاریت بۆ پڕ ناكهمهوه) [
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (١٣٢)
] وه سهرهنجامیش كه بهههشته تهنها بۆ ئههلی تهقوایه.