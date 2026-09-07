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Tafsir: Tá-Há 20:132
Tá-Há
132
20:132
وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ١٣٢
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًۭا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ١٣٢
وَأۡمُرۡ
ﲠ
أَهۡلَكَ
ﲡ
بِٱلصَّلَوٰةِ
ﲢ
وَٱصۡطَبِرۡ
ﲣ
عَلَيۡهَاۖ
ﲤﲥ
لَا
ﲦ
نَسۡـَٔلُكَ
ﲧ
رِزۡقٗاۖ
ﲨﲩ
نَّحۡنُ
ﲪ
نَرۡزُقُكَۗ
ﲫﲬ
وَٱلۡعَٰقِبَةُ
ﲭ
لِلتَّقۡوَىٰ
ﲮ
١٣٢
ﲯ
Ordena a tu familia practicar la oración prescrita y sé constante en su cumplimiento. Que el trabajo en búsqueda del sustento no te haga descuidar el cumplimiento de lo que Dios ha prescrito, porque soy Yo quien los sustento. La bienaventuranza es para los piadosos.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na waamrishe watu wako, ewe Nabii, kuswali na ujisubirishe nayo. Sisi hatutaki kutoka kwako mali, kwani sisi ndio tunaokuruzuku na kukupa. Na mwisho mwema ulimwenguni na Akhera ni wa wachajimungu