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Tafsir: Tá-Há 20:132
Tá-Há
132
20:132
وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ١٣٢
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًۭا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ١٣٢
وَأۡمُرۡ
ﲠ
أَهۡلَكَ
ﲡ
بِٱلصَّلَوٰةِ
ﲢ
وَٱصۡطَبِرۡ
ﲣ
عَلَيۡهَاۖ
ﲤﲥ
لَا
ﲦ
نَسۡـَٔلُكَ
ﲧ
رِزۡقٗاۖ
ﲨﲩ
نَّحۡنُ
ﲪ
نَرۡزُقُكَۗ
ﲫﲬ
وَٱلۡعَٰقِبَةُ
ﲭ
لِلتَّقۡوَىٰ
ﲮ
١٣٢
ﲯ
Ordena a tu familia practicar la oración prescrita y sé constante en su cumplimiento. Que el trabajo en búsqueda del sustento no te haga descuidar el cumplimiento de lo que Dios ha prescrito, porque soy Yo quien los sustento. La bienaventuranza es para los piadosos.
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Tafsir Muyassar
وَأْمُرْ - أيها النبي - أهلك بالصلاة، واصطبر على أدائها، لا نسألك مالا، نحن نرزقك ونعطيك. والعاقبة الصالحة في الدنيا والآخرة لأهل التقوى.