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Tafsir: Tá-Há 20:131
Tá-Há
131
20:131
ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى ١٣١
وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًۭا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌۭ وَأَبْقَىٰ ١٣١
وَلَا
ﲌ
تَمُدَّنَّ
ﲍ
عَيۡنَيۡكَ
ﲎ
إِلَىٰ
ﲏ
مَا
ﲐ
مَتَّعۡنَا
ﲑ
بِهِۦٓ
ﲒ
أَزۡوَٰجٗا
ﲓ
مِّنۡهُمۡ
ﲔ
زَهۡرَةَ
ﲕ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﲖ
ٱلدُّنۡيَا
ﲗ
لِنَفۡتِنَهُمۡ
ﲘ
فِيهِۚ
ﲙﲚ
وَرِزۡقُ
ﲛ
رَبِّكَ
ﲜ
خَيۡرٞ
ﲝ
وَأَبۡقَىٰ
ﲞ
١٣١
ﲟ
No codicies [¡Oh, Mujámmad!] aquello conque he agraciado a algunos de los ricos [de los incrédulos], pues son solo placeres de esta vida mundanal con los que los ponemos a prueba. La recompensa que tu Señor tiene reservada es mejor y más duradera.
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[
وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ
] تۆ چاو مهبڕه ئهو كهسانهی كه ژیانی دونیامان پێ بهخشیون له ڕازاوهیی ژیانی دونیا له خێزان و جوانی و ماڵ و منداڵ و دهسهڵات ئهمه ههمووی تاقیكردنهوهی خوای گهورهیه بۆ ئهوان بههۆی ئهوانهوه تاقیان ئهكهینهوهو پاشان نامێنێت و لهناو دهچێت [
وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (١٣١)
] بهڵام ئهو ڕزقهی كه خوای گهوره له بهههشتدا پێت ئهبهخشێت و پاداشتت ئهداتهوه ئهوه باشترهو زیاتریش ئهمێنێتهوهو بۆ ههمیشهییه.