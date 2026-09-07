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Tafsir: Tá-Há 20:131
Tá-Há
131
20:131
ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى ١٣١
وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًۭا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌۭ وَأَبْقَىٰ ١٣١
وَلَا
ﲌ
تَمُدَّنَّ
ﲍ
عَيۡنَيۡكَ
ﲎ
إِلَىٰ
ﲏ
مَا
ﲐ
مَتَّعۡنَا
ﲑ
بِهِۦٓ
ﲒ
أَزۡوَٰجٗا
ﲓ
مِّنۡهُمۡ
ﲔ
زَهۡرَةَ
ﲕ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﲖ
ٱلدُّنۡيَا
ﲗ
لِنَفۡتِنَهُمۡ
ﲘ
فِيهِۚ
ﲙﲚ
وَرِزۡقُ
ﲛ
رَبِّكَ
ﲜ
خَيۡرٞ
ﲝ
وَأَبۡقَىٰ
ﲞ
١٣١
ﲟ
No codicies [¡Oh, Mujámmad!] aquello conque he agraciado a algunos de los ricos [de los incrédulos], pues son solo placeres de esta vida mundanal con los que los ponemos a prueba. La recompensa que tu Señor tiene reservada es mejor y más duradera.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na usivitazame vitu ambavyo tumewastarehesha navyo hawa washirikina na wanaofanana na wao miongoni mwa aina ya starehe. Kwani hivyo ni pambo lenye kuondoka katika uhai huu wa kilimwengu. Tumewastarehesha navyo,ili tuwatahini navyo. Na riziki ya Mola wako na malipo yake ni bora kwako kuliko hivyo tulivyowastarehesha navyo na ni vya kudumu zaidi, kwani havina kukatika wala kumalizika.