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Tafsir: Tá-Há 20:130
Tá-Há
130
20:130
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى ١٣٠
فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآئِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ١٣٠
فَٱصۡبِرۡ
ﱶ
عَلَىٰ
ﱷ
مَا
ﱸ
يَقُولُونَ
ﱹ
وَسَبِّحۡ
ﱺ
بِحَمۡدِ
ﱻ
رَبِّكَ
ﱼ
قَبۡلَ
ﱽ
طُلُوعِ
ﱾ
ٱلشَّمۡسِ
ﱿ
وَقَبۡلَ
ﲀ
غُرُوبِهَاۖ
ﲁﲂ
وَمِنۡ
ﲃ
ءَانَآيِٕ
ﲄ
ٱلَّيۡلِ
ﲅ
فَسَبِّحۡ
ﲆ
وَأَطۡرَافَ
ﲇ
ٱلنَّهَارِ
ﲈ
لَعَلَّكَ
ﲉ
تَرۡضَىٰ
ﲊ
١٣٠
ﲋ
Ten paciencia ante sus injurias, y glorifica con alabanzas a tu Señor antes de la salida del Sol y antes del ocaso, durante la noche y durante los extremos del día, para que así [Dios te retribuya con una gran recompensa y] quedes complacido.
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Tafsir Muyassar
فاصبر - أيها الرسول - على ما يقوله المكذبون بك من أوصاف وأباطيل، وسبِّح بحمد ربك في صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وفي صلاة العصر قبل غروبها، وفي صلاة العشاء في ساعات الليل، وسبح بحمد ربك أطراف النهار في صلاة الظهر -إذ وقتها طرف النصف الأول والنصف الثاني من النهار- وفي صلاة المغرب ; كي تثاب على هذه الأعمال بما تَرْضى به.