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Tafsir: Tá-Há 20:128
Tá-Há
128
20:128
افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذالك لايات لاولي النهى ١٢٨
أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِى مَسَـٰكِنِهِمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّأُو۟لِى ٱلنُّهَىٰ ١٢٨
أَفَلَمۡ
ﱙ
يَهۡدِ
ﱚ
لَهُمۡ
ﱛ
كَمۡ
ﱜ
أَهۡلَكۡنَا
ﱝ
قَبۡلَهُم
ﱞ
مِّنَ
ﱟ
ٱلۡقُرُونِ
ﱠ
يَمۡشُونَ
ﱡ
فِي
ﱢ
مَسَٰكِنِهِمۡۚ
ﱣﱤ
إِنَّ
ﱥ
فِي
ﱦ
ذَٰلِكَ
ﱧ
لَأٓيَٰتٖ
ﱨ
لِّأُوْلِي
ﱩ
ٱلنُّهَىٰ
ﱪ
١٢٨
ﱫ
¿Acaso no se les ha evidenciado [a quienes rechazan este Mensaje] cuántas civilizaciones destruí, cuando pasan junto a sus ruinas? En ello hay signos para los dotados de entendimiento.
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